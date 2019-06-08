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Okçuluk Yarışmasında Dünya Birincisi oldu - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Okçuluk Yarışmasında Dünya Birincisi oldu7 defa okundu

kategorisinde,08 Haz 2019 - 18:48 tarihinde yayınlandı
Okçuluk Yarışmasında Dünya Birincisi oldu

Osmaniye Cebeli Bereket Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Ali Çolakkadıoğlu (10), bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nda Karma minikler kategorisinde dünya birincisi oldu. İstanbul Okçular Vakfı Tesisleri’nde gerçekleştirilen final yarışlarında, modern ve geleneksel dalda olmak üzere toplam 54 madalyanın 31’ini Türk sporcular aldı. Osmaniye’de ve bölgede yapılan bir çok yarışmada dereceleri bulunan Mithatpaşa İlkokulu 4’üncüsü sınıf öğrencisi Ali Çolakkadıoğlu, kategorisinde elde ettiği dereceyle dünya birincisi olarak altın madalya kazandı. Okçuluk Eğitmeni olan Sınıf öğretmeni Ahmet Yüce, sporcu Ali Çolakkadıoğlu ile birlikte üç yıldır çalışma yürüttüklerini ve bir çok yarışmalarda bölge derecesi elde ettiklerini söyledi. Türkiye’nin ve dünyanın değişik bölgelerinden yarışmalara katılım olduğunu ve kıyasıya çekişmeli müsabakaların izlendiğini kaydeden Ahmet Yüce, “Yarışmaya kulübümüz adına 3 sporcumuz ile katıldık. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması Karma minikler kategorisinde ise seçilmiş 16 sporcu yarıştı. Bu kategoride dünya ülkelerinden katılım olmazken, sporcum Ali Çolakkadıoğlu, isabetli atışlarla puanları toplayıp birincilik derecesi elde etti. Kendisi ile gurur duyuyor, ileriki yaşantısında bir çok başarılara imza atacağına inanıyorum.” dedi. Okçuluk sporunu severek yaptığını belirten Ali Çolakkadıoğlu ise bu başarıda kendisine destek olan antrenörü Ahmet Yüce’ye, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

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