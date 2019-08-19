Öksüz: Kayyum kararı şehit aileleri ve gazileri memnun etmiştir

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Mardin, Diyarbakır, Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmalarına tam destek verdiklerini belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın bu belediyelerle ilgili almış olduğu kayyum kararı şehit aileleri ve gazilerimizi memnun etmiş desteklerini kazanmıştır” dedi. Başkan Öksüz, 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen, seçildiği günden beri terör örgütü ile arasına mesafe koymayarak, onların propagandasını yapan, terörü sevdirici tavır ve davranışlarından vazgeçmeyen, talimatları direk Kandil’den alarak terör örgütüne destek veren, şehit yakınlarını da işten çıkaran kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Belediyelerinde Belediye Başkanlığı yapamayacaklarını söyledi. İçişleri Bakanlığının bu belediyelerle ilgili almış olduğu kayyum kararının, şehit aileleri ve gazileri memnun ettiğini ve desteklerini kazandığını vurgulayan Öksüz şöyle devam etti: “Sinek ile uğraşmaktansa bataklığı kurutmak daha doğrudur. Terör örgütünün siyasi uzantılarından Belediye Başkanı seçilen tüm bölgelerde kayyum ataması daha uygun olacaktır. Ayrıca kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nun, teröre ve terör örgütüne destek veren Selahattin Demirtaş’a eşini ziyarete göndermesi, kayyum atanan belediyelerin durumları ile ilgili sosyal medyada paylaştığı fikirleri kendisinin de aynı düşünceye dâhil olduğunu göstermekte ve bizlerin de tepkisini çekmektedir. Biz şehit aileleri ve gazilerin halkın iradesiyle seçilen kişilere duyacağımız saygının tek şartı yıllardır milletimize zarar veren, masum insanımızı katleden, bebek katili terör örgütüne olan mesafeleridir. Terör Örgütlerine mesafe koymayana, biz mesafe koyarız.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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