OKÜ, e-imza’ya geçti

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), Öğrenci Bilgi Sistemi ve Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi programlarını entegre ederek, artık öğrencilerin talep ettikleri tüm belgeleri e-imzalı olarak verecek. Bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden OKÜ, kamudaki dijital dönüşüm kapsamında 2017-2018 Bahar Yarıyılı itibariyle öğrencilere verilen tüm belgeleri e-imzalı hale getirildi. Dönüşüm sayesinde tüm mezunların diplomaları e-imzalı olarak verilmeye başlandı. Teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip ettiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Murat Türk, “Elektronik imzalı diploma uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte öğrencilerimizin geçici mezuniyet belgeleri tarihe karıştı ve yeni mezunlarımız artık çok kısa sürede e-imzalı diplomalarını alıyor.” dedi. Bu yıldan itibaren yeni mezunlarına elektronik imzalı diploma verecek üniversitelerin listesi şöyle: Adıyaman Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kavram Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi.

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