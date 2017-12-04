OKÜ Genç Gönüller Kulübü’nden Kutlu Doğum etkinliği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genç Gönüller Kulübü tarafından, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında “Ey Nur-u Hüda Hoş Geldin” başlıklı program düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde ki etkinlik, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ali Kaya tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanı, Kızılay Osmaniye Temsilcisi, OKÜ Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kulüp Başkanı Oğuzhan Ulaşlı açılış konuşmasında, “Birliğin, kardeşliğin, sevginin, hakkaniyetin ve ilmin düsturunda önce ahlak ve maneviyat diyen bir grup gönüllü arkadaşlarımız tarafından kurulan kulübümüz ‘Sevgi Her Zaman Galip Gelir’ sloganıyla hareket etmektedir. Bu programlar vesilesiyle bir insanı kazanabilir ve o insanların gönlüne girebilirsek bu bizim için kardır.” dedi. Daha sonra Genç Gönüller Kulübü’nün tanıtım videosu gösterildi. Programda İlahi Sanatçısı, Bestekâr Hanifi Gökhan, Eğitimci İlahi Sanatçısı Mustafa Caymaz ve İlahi Sanatçısı Yaşar Buyuruk tarafından ilahiler seslendirildi. Yılın mehteranı seçilen Halil Buyruk, Sami Öner, Barış Akar ve Ramazan Yapıcı’ya ödülleri Eğitimci, İlahi Sanatçısı Mustafa Caymaz, Osmaniyeli Ozan Maranlı ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Özdemir tarafından takdim edildi. Program Genç Gönüller Kulübü Başkanı Oğuzhan Ulaşlı’nın Eğitimci, İlahi Sanatçısı Mustafa Caymaz’a programa katılımından dolayı teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

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