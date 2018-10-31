OKÜ Genç Kızılay Kulübü, 1485 hastaya umut oldu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Genç Kızılay Kulübü üyeleri öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, 495 ünite kan, 131 adet de kök hücre bağışı toplandı. Yapılan bu bağışlar sayesinde ise üniversiteli gençler, 1485 hastaya umut ışığı oldu. OKÜ Genç Kızılay Kulübü “Bir Damla Kanımız Umut Dünyamız” başlığı ve “Aradığın Umut Damarlarındaki Asil Kanda Mevcut!” sloganı ile öğrencilerin kan bağışına duyarlı olmaları için Karacaoğlan Yerleşkesinde İİBF, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Osmaniye Meslek Yüksekokulu’nda stant kurdu. Kan ve kök hücre bağışına ilgi gösteren üniversite öğrencileri bağışlarıyla 15 – 25 Ekim tarihleri arasında 495 ünite kan, 131 adet de kök hücre bağışı toplandı. Gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı ile 1485 hastaya umut olundu. Genç Kızılay Kulübü tarafından düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası sonrasında OKÜ Rektörlük Büyük Salonda, kulüp yönetimi tarafından oryantasyon programı düzenlendi. Düzenlenen programda, Kulüp Başkanı İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi Berkan Baysal tarafından OKÜ Genç Kızılay Kulübü’nün faaliyetleri hakkında üyelerine bilgiler verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE