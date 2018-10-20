OKÜ Girişimcilik ve Kariyer Kulübünde Yenilikler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Girişimcilik ve Kariyer Kulübü (GİKA), Yeni Eğitim Öğretim Yılında Yeni Akademik Danışman ve takım üyeleri ile vizyon ve misyonunda yenilikler yaparak faaliyetlerine başladı. Yeni yönetim kurulu ve öğrenci kulüp üyelerinin katılımıyla bilimsel çalışmalar ve kulübün bir yıllık yol haritası belirlendi. Kulübün Başkanı Oktay Arzık, önceden beri aktif olarak çalışmakta olduklarını belirterek, “Bu yıl yeni yönetim kurulunu oluşturarak başkan ve başkan yardımcısını aktif takım üyelerimizle birlikte seçtik. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görev yapan Akademik Danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kara hocamızın fikir ve önerileriyle kulübümüzün vizyon ve misyonunda yenilikler yaptık. Üniversitemiz içerisinde en fazla ilgi gören kulüpler arasında yer alıyoruz. “Her şey bir hayal ile başlar. Hayalini kur, işini seç ve kariyerine yön ver” sloganıyla çıktığımız bu yolda kulübümüze yaklaşık 600 öğrencinin üye olarak katıldığını görüyoruz. Kulübümüzde görev alan tüm aktif üyelerimizin temel felsefesi tamamen “Gönüllülük İlkesi” üzerine olduğu için lisans öğrencilerin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden de katılım talebi geldi. Üniversitemiz bünyesinde yer alan tüm öğrenci kulüpleri arasında seçkin bir kulüp olarak temel vizyonumuz, ülkenin gelecek kuşaklarını çalışmaktan gurur duyacakları, gönüllü olmaktan haz alacakları bir kulüp olarak faaliyetlerini sürdürmektir. Bu çerçevede gerçekleştirmeyi planladığımız tüm etkinliklerimiz ile öğrencilerimizi güçlü yönlerini keşfetmeye ve bu farkındalıkla kariyerlerini şekillendiren eylem adımlarını planlamaya şimdiden davet ediyoruz.” dedi. Başkan Arzık, açıklamasının devamında kulübün akademik danışmanlığını üstlenerek kulübe yeni bir heyecan katan Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülcan Uygun ve tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte diğer aktif takım üyelere teşekkür etti. Arzık, “Özverili gayretlerinden dolayı tüm ekibimi kutluyorum. Ayrıca kulübümüze destek veren ve kendimize “Kardeş Kulüp” olarak seçtiğimiz DreamsTalk Öğrenci Kulüp Başkanı Miraç Çelikkaya ve tüm ekibine buradan teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE