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OKÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "İşbirliği" protokolü - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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OKÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “İşbirliği” protokolü78 defa okundu

kategorisinde,26 Şub 2019 - 15:30 tarihinde yayınlandı
OKÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “İşbirliği” protokolü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitimin niteliğini daha da ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla “iş işbirliği” protokolü imzalandı. OKÜ Rektörlük makamında gerçekleşen iş birliği protokolü, üniversite adına Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak imzaladı. İşbirliği protokolünde Osmaniye İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şevket İyi de hazır bulundu. Taraflarca imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolünde, öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak; eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle artırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması noktasında koordinasyonun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

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