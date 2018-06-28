OKÜ Merkez Kütüphanesi Toplumun Hizmetinde

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, akademik takvimin bitmesine rağmen, topluma hizmet olarak üniversite giriş ve diğer sınavlara hazırlanan ve araştırma yapan kullanıcılar için ana bina gece 24.00’e kadar açık olduğu bildirildi. Ayrıca, 7/24 salonların resmi ve dini bayramlar hariç 24 saat kesintisiz hizmet verdiği kaydedildi. Bilgi kaynaklarından en iyi şekilde faydalanmayı sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içinde ve dışında elektronik ortamda 24 saat hizmet veren kütüphane, bunun yanı sıra sınavlara hazırlanan öğrencilere de hizmet vermeye devam ediyor. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün talimatlarıyla kapasitesi artırılan 7/24 salonlarda toplam 150 kişiye aynı anda hizmet alma imkânı sağlandığı kaydedildi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminin 2. yarısından itibaren kütüphanenin hafta içi saat 24’e kadar kullanıcıların hizmetine açıldığını kaydeden Rektör Murat Türk, Türkiye’nin en büyük kapalı alana sahip kütüphanede, daha çok kullanıcıların sosyal ve çalışma alanlarına önem verildiğini kaydetti. Rektör Türk, “16 adet grup çalışma salonu, 34 adet tek kişilik çalışma salonu, binanın 4 köşesine yerleştirilmiş özel koltuklar ve sehpalarla donatılmış rahat çalışma salonları, toplam 5 adet salona yerleştirilmiş 2 kişilik ve 4 kişilik masalar ve 2 adet çalışma salonu ile bunu göstermektedir. Kullanım istatistikleri düzenli olarak takip edilerek aşırı talep olduğu ve kullanım yoğunluğu olduğu fark edilen salonlara ek olarak 30 adet tek kişilik masa eklenmiştir. Kütüphane içinde herkese yetecek yer olmasına rağmen ilgili alan ulaşım kolaylığı nedeniyle aşırı rağbet görmektedir. Aynı anda 2012 kişi yararlanabilecek kapasiteye sahip Üniversite kütüphanemizden şu anda 1300 kişi aynı anda oturup araştırma yapma imkânına sahiptir.” dedi. Kütüphaneden faydalanan kullanıcılar ev ortamından daha kaliteli bir ortam sunan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirerek Rektör Prof.Dr. Murat Türk’e teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE