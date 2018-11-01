OKÜ Öğrenci Konseyi’nden Şiir ve Türkü Şöleni

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Öğrenci Konseyi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, şiir ve türkü şöleni düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Amfisindeki programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çağatay Baz, öğretim üyeleri ile OMYO Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halil Özdemir ile öğrenciler katıldı. Öğrenci Konseyi Başkanı Coşkun Akgöllü açılış konuşmasında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşlarıyla birlikte 19 Mayıs 1919 günü başlattıkları kutlu bağımsızlık yürüyüşü 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile son bulmuştur. Bizler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çizgiden hiçbir zaman sapmayacağız ve aynı zamanda Türk gibi düşünen Türk gibi yaşayan ve sizlerin gelişmesinde her daim destek olacağız. Bu anlamda Cumhuriyeti koruyup kollayacağız. Bugün bir kez daha Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin farkını milli duygularla geliştirip burada olmamıza vesile olan OKÜ Yönetimine, hocalarımıza ve değerli öğrenci arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene” dedi. Daha sonra üniversite öğrencileri tarafından şiirler seslendirilirken öğrenci grubu tarafından söylenen türkülere , amfiyi dolduran öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE