OKÜ öğretim görevlisi, teniste dünya üçüncüsü oldu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Öğretim Görevlisi İsmail Dehri, Seniör Dünya Tenis Şampiyonasında üçüncü oldu. 23 – 27 Temmuz tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Seniör Dünya Tenis Şampiyonasına Türkiye’yi temsilen katılan OKÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Dehri, şampiyonayı dünya üçüncüsü olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Daha önce üniversite tarafından iyileştirme çalışmaları yapılan toprak ve açık, kapalı tenis kortlarında çalışmalarını sürdürerek Avrupa ikincisi ve üçüncüsü olduğunu belirten İsmail Dehri, 80 ülkenin en iyi sporcularının katıldığı bu dünya şampiyonasına önce OKÜ Tenis kortlarında çalışarak ve ardından Almanya’da hazırlanarak oradan Brezilya’ya şampiyon olabilmek için geçtiğini ancak yarı finalde Fransız rakibine 2-1 yenilerek turnuvayı Dünya üçüncüsü olarak tamamladığını söyledi. Şampiyonluğu ile bir kez daha gurur kaynağı olan Dehri, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ü makamında ziyaret etti. Dehri ziyarette Rektör Murat Türk’e forma ve hediye takdim etti. Rektör Türk, “OKÜ’nün yenilenen tenis kortları sayesinde çalışmalarını Üniversitemizde sürdüren Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğr. Gör. İsmail Dehri’nin başarıya ulaşmasının mutluluğunu ve gururunu OKÜ ailesi olarak yaşıyoruz.” dedi. Ağustos ayında İsviçre’de yine turnuvanın olduğunu şimdi ara vermeden o turnuvaya hazırlanacağını belirten Öğr. Gör. İsmail Dehri kendisine sağlanan tüm maddi ve manevi imkanlardan dolayı devletin tüm yetkililerine teşekkür ettiğini söyledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE