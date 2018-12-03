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OKÜ’de 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu157 defa okundu

kategorisinde,03 Ara 2018 - 16:28 tarihinde yayınlandı
OKÜ’de 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Osmaniye Korku Ata Üniversitesi’nde 2 bin 500 fidan toprakla buluşturulurken, ayrıca 1750 metrekare alana ise çim tohumu ekildi. Doğal güzellikleri ile adından söz ettiren OKÜ Karacaoğlan Yerleşkesini ağaçlandırma ve yeşil alanı artırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda inşaatı tamamlanan İlahiyat Fakültesi ile Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu etrafında peyzaj çalışmaları yapılırken, bu çalışmalarda berberis, limoni servi, leylandi, taflan, cennet bambusu, çınar, fıstık çamı, erguvan, pavlonya, şeker akçaağacı, lale ağacı, loro petolum ve bonzai zeytin ağacı gibi bitkilerin kullanıldığı belirtildi. Ayrıca yürüyüş yolunun yapımı tamamlanan kısmına yerleştirilen gölgelikler etrafına ise sarmaşık gül dikildi. Karacaoğlan Yerleşkesi geneli muhtelif yerlerde de yapılan çalışmalar ile bu yıl yaklaşık 2500 civarı bitki dikimi gerçekleştirildiği, 1750 metrekare alana ise çim tohumu ekilerek yeşil alan oluşturulduğu kaydedildi.

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