OKÜ’de “21.Yüzyılda Atatürk’ü Anma ve Anlamak” Paneli

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Tarih Bölümü ve Tarih Topluluğu tarafından, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü öncesinde, “21. Yüzyılda Atatürk’ü Anma ve Anlamak” başlıklı panel düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde ki programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç’ın yanı sıra öğretim görevlileri, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dayangaç açılış konuşmasında, “Mustafa Kemal Atatürk, Türk’ün bittiği dendiği yerde, bunları geldikleri yere geri göndereceğiz, dediği zamanda Türk kültürünün çıkarttığı bir dahi olarak yüzyılların ötesini de hesap ederek ve Cumhuriyetin kurulmasına imza atan birisidir” dedi. Moderatörlüğünü OKÜ Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Fazıl Himmetoğlu’nun yaptığı panelde; “Atatürk’te iz bırakan şehirler: Selanik, Manastır, İstanbul, Şam” başlıklı sunumu Dr. Öğretim üyesi Şenay Atam, “Örneklerle Halkın İçinde Atatürk” başlıklı sunumu Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ebru Güher, “Atatürkçülük ve Cumhuriyetçilik” başlıklı sunumu Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm Candeğer ve “Atatürk’ün Türk Dünyasına Bakışı” başlıklı sunum ise Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aysel Erdoğan yaptı. Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı panelin sonunda Rektör Yardımcısı Dayangaç tarafından konuşmacılar ve panelin moderötürüne günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi.

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