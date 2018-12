OKÜ’de ‘Baret Takma ve Dağıtma’ Töreni

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Yapı Kulübü ve Genç İnşaat Mühendisleri Odası (GENÇİMO) tarafından geleneksel hale getirilen ‘Baret Takma ve Dağıtma’ töreninin bu yıl ikincisi yapıldı. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine baretleri Rektör Prof. Dr. Murat Türk başta olmak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Öcal, Osmaniye İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cem Burak Keskiner, Mimarlar Odası Başkanı Halise Şen, Mimarlar ve Mühendisler Grubu Başkanı Banu Başlamış Asker, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından verildi. Rektörlük Büyük Salonunda ki programın açılış konuşmasını Yapı Kulübü Başkanı Demet Sedanur Tuz yaptı. Sedanur Tuz, kulüp olarak arkadaşlarının teknik anlamda bilgi ve becerilerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemekte olduklarını belirterek, “Bu faaliyetler sayesinde teorik bilgilerimizin uygulamadaki halini görme imkanı sağlamaktayız. Bu çerçevede öncelikle, “İş Sağlığı ve Güvenliği” esasını temel alan daha sonra mesleki araç ve gereçlerimize daha birinci sınıftan sahip çıkma güdüsüyle adımlar atarak Üniversitemiz adına da Baret Takma ve Dağıtmayı geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi. Genç İnşaat Mühendisleri Odası (GENÇİMO) Başkanı Mete Kıyançiçek ise yaptığı konuşmada, “Baret bizim gelecek şantiye yaşamımızda can sağlığımız için önemli bir araçtır ve baret kullanımının aksaklığından her yıl ülkemizde binlerce iş kazası olmaktadır. Biz İnşaat Mühendislerinin yaptığı yapılarda malzemeyi ve tekniği en iyi anlamda bir araya getirmek haricindeki en önemli görevi şantiye sahasında bulunan işçilerin ve teknik kadronun can sağlığını korumaktır. Bu yüzden de birinci sınıftaki arkadaşlarımıza baretlerini İnşaat Mühendisleri Gününde vererek bir farkındalık yaratmak istedik.” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Murat Türk ise OKÜ İnşaat Mühendisliğinin bu güne kadar 323 Genç mühendis yetiştirmiş olduğunu kaydetti. Rektör Türk, “Yetişen Mühendislerin daha iyi bir eğitim almaları noktasında yeni bir laboratuar kurulması için BAP Projesi olarak “İnşaat Mühendisliği Malzeme Laboratuvarını Güçlendirme Alt Yapı Projesi’ne yaklaşık 220 bin lira destek verdik, İmkanlar dahilinde desteğimiz devam edecektir.” diye konuştu. Mühendislik Fakültesi bünyesinde İnşaat Laboratuvarının daha verimli hale gelmesi için yeni bir laboratuvarın da ihalesinin yapıldığını ve değerlendirmenin devam ettiğini belirten Rektör Türk, “Yaklaşık 400 metrekare kullanım alanı olacak bu laboratuvarın ilimize bölgemize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE