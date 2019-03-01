OKÜ’de “Can Veren Pervaneler” Konferansı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ), Birlik Vakfı Şubesi tarafından “Can Veren Pervaneler” konferansı düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde ki programa konuşmacı olarak Yazar Hayati İnanç katıldı. Açılış konuşması yapan Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi Başkanı Hamit Coşkun, “Değerli konuğumuz Hayati İnanç, Divan Edebiyatını, şiirlerimizi, şairlerimizi ayrıca onların bilinmeyen yönlerini mükemmel bir şekilde anlatarak ecdadımızı ve onların duygularını bizlerle yeniden buluşturuyor. Biz de Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi olarak bizi biz gibi yapan değerleri ortaya koyma gayreti ile bu programları düzenliyoruz.” dedi. Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu’nun da kısa birer konuşma yaparak, Yazar Hayati İnanç’ı Osmaniye ile buluşturan Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi yöneticilerine teşekkür ettiler. Konuşmacı Hayati İnanç ise sunumunda, “Günümüzde Türkçe’den Türkçe’ye tercüme doğdu. Bunu söylemek üzücü ama böyle bir durum var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir vaziyet bu. Ağzına kadar Türkçe kitaplarla dolu kütüphanelerimiz İstanbul’da saymakla bitmez. İçindeki kitaplar Türkçe, dışındaki okumuşlar Türk ancak arada bir manevi, manyetik bir alan var, bir duvar var. Birkaç on yıldır okuyanlarla kitaplar bir türlü buluşamıyor.” diye konuştu. Hayati İnanç, geçmiş kültürün eşsiz ve engin hazinelerinden birisi olan Divan Edebiyatı’ndan örnekler vererek unutulmaya yüz tutmuş muhteşem mirası gündeme taşıdı. Programın sonunda konuşmacı Hayati İnanç’a OKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, hediyelerini takdim ederken, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise plaket, çiçek takdiminde bulundu.

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