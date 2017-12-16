OKÜ’de ‘Dil Kültür Meşalesi’ etkinliği

Osmaniye Kokut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) ‘Dil Kültür Meşalesi’ etkinliği düzenlendi. 2017 yılının Türk Dili yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle Dil Kültür Kulübü ve Tarih Topluluğu ile Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen program kulüp başkanları, Seda Dönmez ve Yasin Kökçü tarafından açılış konuşmaları ile başladı. Dönmez, “Amacımız, Dil Kültür Kulübü olarak milli kimliğimiz olduğuna inandığımız güzel dilimiz Türkçemizin doğru kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak ve kadim kültürümüze sahip çıkıp unutulan değerlerimizi yeniden canlandırmak, akabinde diğer dilleri ve kültürleri tanımak ve öğrenmektir.” dedi. Tarih Topluluğu Başkanı Yasin Kökçü ise 2017 yılının Türk Dili ilan edilmesinin, devletin ve milletin özü olan dile sahip çıkmayı ve bu bilinci gelecek nesillere aktarma noktasında katkı sağlamayı hedef edindiklerini ifade etti. Tarih Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Fatma Gündoğdu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Bir milleti millet yapan ve onu diğer milletlerden ayıran olmazsa olmaz unsurların başında dil, kültür ve edebiyat geliyor. Kendi diline, kültürüne, edebiyatına ve tarihine sahip çıkamayan milletler hiçbir zaman geleceklerine yön veremezler ve tarihin akışı içerisinde kaybolup giderler. Taşa kazınan sözlerle başlar her şey. Türk’ü ve Türkçeyi ölümsüzleştiren bu kelimeler dünya tarihine damga vuracak bir milletin ve medeniyetin yazılı ilk metinleridir.” dedi. Dil Kültür Meşalesi başlıklı programda Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri Emre Özdaş, Meral Bıldık, Özcan Aygün, Nesibe Kadan, Melike Salman, Ahmet Öner, Sevgi Doğan, Abdurrahman Elmacıoğlu, Görkem Şimşir, Mehmet Adak, Ebru Karadeniz, Hatice Tekler, İsa Arslan, Ayşenur Özcanlı ve Sultan Ay tarafından hazırlanan hikâyeler anlatıldı, şiirler ve türküler seslendirildi. Programda emeği geçenlere temsilen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Abdurrahman Elmacıoğlu ve Mehmet Adak’a çiçek ve teşekkür belgelerini OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Tel takdim etti.

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