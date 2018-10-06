OKÜ’de, EBYS ile kağıt israfının önüne geçildi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmesiyle birlikte bugüne kadar, 11 bin 491 kilo kağıt tasarrufu sağlanarak, 187 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojinin etkisi, her alanda kendisini gösterdiği gibi günümüzde, kurumlarda da önemli ölçüde etki göstermeye başladı. Teknoloji etkisinin en önemli ölçüde hissedildiği alanlardan bir tanesinin de belge yönetimi olduğu belirtilirken, bunun olumlu etkisi OKÜ’de 4 ocak 2016 tarihi itibariyle Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS), 18 şubat 2016 tarihi ile Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine geçilmesiyle görüldü.

250 BİN LİRA TASARRUF SAĞLANDI

OKÜ Rektörü Murat Türk, uygulamaya konulan sistem sayesinde 250 bin lira tasarruf sağlandığını belirterek, “Alışkanlıkların değiştirilmesi güç ve zaman isteyen bir süreç olmasına rağmen Üniversitemiz resmi yazışmaları yürüttüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine geçmesiyle birlikte toplam evrak sayısı 5 ekim 2018 tarihi itibariyle 449 bin 442 olurken toplamda 2 milyon 54 bin 88 sayfa sayısına ulaşıldı. Hayata geçirilen EBYS sistemiyle birlikte kağıt tasarruf miktarı hesaplandığında 11 bin 491 kilo kağıt tasarrufu sağlandığı hesaplanmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde kullanılmaya başlanılan KEP Sistemi ile kırtasiye malzeme toner, kağıt, kalem ve benzeri kullanımlar, posta giderleri, ulaşım, zaman, enerji tasarrufu, mekan alan tasarrufu ve insan gücünde çok büyük ölçüde tasarrufa gidilmiş ve kolaylık sağlanmıştır.” dedi. Murat Türk, EBYS ve KEP’e geçilmesiyle birlikte Üniversitede düzenlenen programlar için hazırlanan afişlerin basılmayıp dijital ortamda yayınlanmasıyla da ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi doğadaki büyük oranda ağaç kesiminin de önüne geçilmiş ve personelin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmaları sağlandığını sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE,