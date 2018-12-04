OKÜ’de ‘Engeliler Spor Şenliği” Düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ), ‘Engelliler Spor Şenliği’nin bu yıl ikincisi düzenlendi. OKÜ Engel-Siz Gelecek Kulübü tarafından Kapalı Spor Salonu’nda yapılan etkinliklere, Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Osmaniye Engeliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, akademisyenler, idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda, İstiklal Marşına Osmaniye Meslek Yüksek Okulu (OMYO) Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri işaret dili ile eşlik ettiler. Açılış konuşması yapan OMYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencisi OKÜ Engel-Siz Gelecek Kulübü Başkanı Fatma Zehra Keskin, OKÜ yerleşkesinin ve binalarının büyük çoğunlukla engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olduğunu belirterek, OKÜ’nün bu anlamda örnek bir Üniversite olduğunu söyledi. Keskin, “İnsanlarımızın engelli bireylere yaklaşımı konusunda var olan olumsuzluklar bizlerin bu tür etkinlikleri daha fazla yapılmasını gerekli kılmıştır. Engelli bireylerimiz, spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dâhil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atmaktadırlar. Engelli bireylerimizin zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır.” diye konuştu. Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Mimar Haydar Aktürk ise konuşmasında, 10 yıldır yapılan etkinliklerde toplumdaki bilinçlenmenin zirvesinde olunduğunu belirterek, “Öncesinde bu bilinçlenme yoktu. Çıkarılan yasalar ve yapılan etkinliklerimiz ile toplumda farkındalık oluştu. Hayatınıza ne zaman bir engelli gireceğini bilemezsiniz. 11 yıl önce engeliler konusunda çalışmalarımı yaptığım sırada ailemde engelli birisi yoktu. Ancak bir gün oğlumuz oldu, down sendromlu. Biz şükür ettik. Bizler gelecekten umutluyuz. Sorunlarımızın bir günde biteceğini beklemiyoruz. Ancak Osmaniye’de kamu kurumları ile yaptığımız görüşmeler ve bunun yanında Üniversite öğrencilerinin bu programları düzenleyerek, katılmaları bizlerin geleceğe olan umudunu artıyor.”dedi. Şenliklerde, Osmaniye Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri kule ekibi gösterisini sunarken daha sonra Halk Oyunları ekibi gösterisini sergiledi. Ardından İşitme Engeliler Voleybol takımı ile üniversite öğrencilerinden oluşturulan takım voleybol karşılaşması ile Osmaniye 7 Ocak Bedensel Engelliler Basketbol Takımı-OMYO Çocuk Gelişimi Basketbol Karşılaşması yapıldı. Osmaniye İşitme Engelliler Derneği Temsilcisi Aslı Hakat’a Rektör Prof. Dr. Murat Türk tarafından 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Muttalip Altun’a ise Osmaniye Meslek Yüksek Okulu (OMYO) Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi İmray Nur tarafından çiçek verildi. Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri işaret dili ile ‘Beni Böyle Sev’ ve ‘Senden Daha Güzel’ şarkılarını birlikte söylediler. Kapalı Spor Salonunu dolduran öğrenciler ile davetli olarak katılan protokol üyeleri de şarkılara eşlik etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE