OKÜ’de Engelliler Spor Şenliği

Osmaniye Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen 1. OKÜ Engelliler Spor Şenliği yapıldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kapalı spor salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. İstiklal Marşımıza Osmaniye Meslek Yüksek Okulu (OMYO) Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri işaret dili ile eşlik ettiler. Açılış konuşması yapan OMYO Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Işıker, Dünya Engelliler Gününün, engelli vatandaşlarla empati kurmak için bir vesile olması gerektiğini ifade ederek, “Aramızdaki farka bakmadan, birbirimizin farkında olalım. Sevmek için bir neden aramayalım, nedensiz de sevelim, bir başkasının değil kendi eksikliklerimizi görelim. Kendimizi de eksikliklerimizle sevelim. Engellilik zayıflık değildir. Engellilik utanılacak veya gizlenecek bir şey değildir.” diye konuştu. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise konuşmasında, “Karşımızdaki insanların farklı duygular içerisinde olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Engelin kafamızda olduğunu asla unutmayalım. Biz, engelsiz bir Üniversite olarak bu programları daha da fazlalaştırıp hayata geçirerek toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz.” dedi. Daha sonra Osmaniye İşitme Engelliler Derneği Temsilcisi Aslı Hakat’a Osmaniye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Güler Yalçın tarafından, Osmaniye Cebelibereket Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Necdet Yılmazer’e OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından ve 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Muttalip Altun’a Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından çiçek verildi. Çiçek takdiminden sonra OMYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri işaret dili ile ‘Üzülme Annem’, ‘Öğretmenim Şarkısı’, ‘Benim Gözüm Sende’ ve ‘Erik Dalı’ şarkılarını birlikte söylediler. Kapalı Spor Salonunu dolduran öğrencileri de şarkılara eşlik etti. OKÜ Engelliler Spor Şenliği’nde Osmaniye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı-OKÜ Erkek Voleybol Takımı ve Çocuk Gelişimi Öğrencileri Karşılaşması ve Osmaniye Cebeli Bereket Görme Engelliler Golbol Takımı – OMYO Çocuk Gelişimi Takımı karşılaşması ile Osmaniye 7 Ocak Bedensel Engelliler Basketbol Takımı-OMYO Çocuk Gelişimi Basketbol Karşılaşması yapıldı.

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