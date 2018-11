OKÜ’de “Genç Kızılay ve Türk Kızılay’da Kariyer” Konferansı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Kızılay Öğrenci Kulübü tarafından “Genç Kızılay ve Türk Kızılay’da Kariyer” başlıklı konferans düzenledi. İktisadi ve İdari Bilimler Amfisi’ndeki programa konuşmacı olarak, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Genç Kızılay Genel Başkanı Emre Koç ve Türk Kızılay Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek katıldı. OKÜ Kızılay Öğrenci Kulübü’nün faaliyetleri ile ilgili video gösteriminin ardından, açılış konuşmasını OKÜ Kızılay Öğrenci Kulübü Başkanı İşletme Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Berkan Baysal yaptı. Berkan Baysal, “Kızılay gençleri olarak dünyanın her bölgesinde ayrım gözetmeksizin yardımlaşmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı gelecek nesillere aktaran 150 yaşındaki bu büyük merhamet çınarının gölgesinde yedi temel ilke etrafında birleşiyoruz. Gönüllere kazandırdığımız tecrübenin büyük bir hayat tecrübesine dönüşerek ömür boyu süreceğine tüm kalbimizle inanıyoruz.” dedi. Türk Kızılay Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, Kızılay’ın Osmaniye’deki kuruluş tarihinden bahsederek geçmişten günümüze kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Genç Kızılay Genel Başkanı Emre Koç, Türk Kızılay Gençlik yapılanması hakkında sunum gerçekleştirirken konferansa katılan Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise “Kızılay’ın içerisinde tehlikeli ama bulaşıcı bir yük taşıyor o da iyilik. Genç yüreklere iyilikleri bulaştırarak ilerlemesini sürdürecek.” diye konuştu. Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ise konferansta Türkiye’de Kızılaycılık ve Türk Kızılay’ında Kariyer başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Can, “Yaşlanmak istemiyorsanız Kızılaycı olun. Kızılay bir iyilik hareketi ve bu gücümüzü tarihimizden dinimizden alıyoruz.” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kızılay çok büyük bir aile, Türkiye’de bir numara Dünyada ise ilk 5’e girmiş bir yardım kuruluşudur.” diye konuştu. Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Birçok Üniversitede öğrenci sayılarının 40 bin civarında olmasına rağmen 2 bin kan toplanırken öğrenci sayısı 8 bin civarında olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden 2 bin, 3 bin civarında kan toplanması çok büyük bir başarıdır. Hepinizi tebrik ediyor alkışlıyorum.” Konferansın sonunda plaket takdim töreni yapıldı. Ödül töreni sonunda konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Türk ise “Öğrencilik yıllarımda bir kulüp kurmuştum. O kulüp benim hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Daha sonra dernek kurdum ve bu dernekle topluma hizmet çerçevesinde farklı arkadaşlarımızla birleştik. Gönüllülük ve iyilik hareketi gerçekten bulaşıcı. Daha önce bulunduğum Üniversitede kurduğum dernek sayesinde çok daha fazla katkı sağlayarak ayrıldım. Bu muhteşem bir duygu. Ülkemizin her birinize ihtiyacı var.” dedi. Konferansın sonunda İİBF fuaye alanında konuklar onuruna kokteyl verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE