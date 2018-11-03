OKÜ’de ‘Girişimciliğin Yol Haritası’ Konferansı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Girişimcilik ve Kariyer Kulübü tarafından “Girişimciliğin Yol Haritası ile İş Hayatında Etkili İletişim ve Mülakat Tüyoları” başlıklı konferans düzenledi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfisi’nde ki programa, öğretim görevlileri, idari personel, Osmaniye Belediyesi çalışanları, ile üniversiteli öğrenciler katıldı. ‘İş Hayatında Etkili İletişim ve Mülakat Tüyoları’ hakkında sunumu İnsan Kaynakları Uzmanı Gamze Özyedek, ‘Girişimciliğin Yol Haritası’ başlıklı sunumu ise KOSGEP Uzmanı Buket Doğan yaptı. Girişimcilik ve Kariyer Kulübü Başkanı Oktay Arzık açılış konuşmasında, “Üniversitemiz içerisinde en fazla ilgi gören kulüpler arasında yer alıyoruz. ‘Her şey bir hayal ile başlar. Hayalini kur, işini seç ve kariyerine yön ver’ sloganıyla çıktığımız bu yolda kulübümüze yaklaşık 600 öğrenci üye olarak katıldı. Amacımız bu sayıyı 1000 öğrencinin üzerine çıkarmaktır. Kulübümüzde görev alan tüm aktif üyelerimizin temel felsefesi tamamen Gönüllülük ilkesi üzerine olduğu için lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden de katılım talebi geldi. Kulübümüze akademik danışmanlığını üstlenerek kulübe yeni bir heyecan katan akademik danışmanımız saygıdeğer hocam Dr. Öğretim Üyesi Ergün Kara’ya teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi. “Ne konuştuğumuzdan ziyade nasıl konuştuğumuz önemli. Yani ben kendimi beden bakımından nasıl ifade ediyorum buna bakmamız gerekiyor.” diyen İnsan Kaynakları Uzmanı Gamze Özyedek, “Adım adım iş hayatına geçerken bizim başlangıcımız özgeçmiş hazırlamaktan geliyor. Sonra mülakata davet, telefon mülakatı ve ardından da yüz yüze mülakat geliyor. Bizim sorunumuz özgeçmişi hazırlamaktan başlıyor. Çünkü adaylarımız ne yazık ki kendi marka değerlerini oluştururken kendilerine doğru bir marka tanıtım yolu izlemiyorlar.” diye konuştu.

TEMİZ VE ÖZENLİ GİYİM, OLUMLU KANAAT OLUŞTURUR

İnsan Kaynakları Uzmanı Gamze Özyedek, başarılı bir iş görüşmesi içinde ufak tüyolar verdi. Özyedek, “Düzenli, temiz ve özenli bir giyim sizin hakkınızda olumlu bir kanaat oluşturacaktır. İşi gerçekten önemsediğini ve istediğinizi göstermenin bir yoludur. Bazı pozisyonlar için çok daha spor ve rahat kıyafetler ile iş görüşmesine gidilebilir, ancak yine de temiz, özenli ve aşırıya kaçmayacak giysiler tercih edilmelidir. Bu noktada hem erkek hem kadınlar için siyah beyaz kombinasyon en ideal olanıdır. Heyecan yapmayın, sakin olun. Prova yapmak sizi rahatlatır. Kendiniz gibi olun. Olmadığınız biri gibi görünmeye çalışmayın. Kendinizi, beklentilerinizi ve hedeflerinizi net bir şekilde ifade edin.” dedi. Daha sonra KOSGEP Uzmanı Buket Doğan, ‘Girişimcilik’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Doğan, “Kendimizi geliştirmeliyiz. Hayata geliş amacımız hizmet etmektir. İyi hizmet eden kişi nasıl olmalıdır. Bunu anlamalıyız. Bir yol haritası çıkarmalıyız. Bunu da kendini tanıyarak yapabilirsiniz” diye konuştu. Konferans sonunda İnsan Kaynakları Uzmanı Gamze Özyedek ve KOSGEP Uzmanı Buket Doğan’a çiçek takdimini İktisadi ive İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Coşkun yaparken Teşekkür Belgeleri Girişimcilik ve Kariyer Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kara ile Genel Sekreter Yardımcısı V. Necati Gök tarafından takdim edildi. Konferans toplu olarak hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE