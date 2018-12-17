OKÜ’de ‘Hayalden Harekete’ Konferansı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Dreams Talk Kulübü tarafından, ‘Hayalden Harekete’ başlıklı konferans düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Amfisinde ki programa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ergün Kara, Dreams Talk Kulübü Akademik Danışmanı ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İlker Kefe, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Dreams Talk Kulübü Başkanı Miraç Çelikkaya konuşmasında, “Kurumsal bir kulüp olmakla birlikte dünyadaki ilk ve tek hayal kulübüyüz. Okul öncesi eğitimde hayal kurma yetisi yüzde 98 iken üniversite çağlarına gelindiğinde bu yüzde 2 oranına düşmektedir. Bizler hayalleri sınırlamayıp, kalıplara sığdırmayıp farkındalık yaratarak hayalin hayatınızdaki yerini sizlere hatırlatmak için buradayız.” dedi. Daha sonra kürsüye Türkiye’nin ilk Mandalakid okulunu açan Mandala Sanatçısı Banu Öztürk geldi. Öztürk, sunumunda mandala sanatını tanıtıp, mandala ile zekâ oyunlarını anlatan bir sunum yaptı. İkinci konuşmacı olarak sahneye Manş Denizi’ni yüzerek geçen Milli Sporcu Nesrin Olgun Arslan çıktı. Arslan ise Manş Denizini yüzerek geçme hayalini nasıl gerçekleştirdiğini ve hayatından kesitlere yer verdi. Etkinliğin son konuşmacısı olan Makyaj Sanatçısı Müberya Sağlam da kendi alanında ulaştığı başarıları ve hayallerini gerçeğe dönüştürme yolundaki çabaları ile ilgili bir sunum yaptı. Konferans sonunda Mandala Sanatçısı Banu Öztürk, Milli Sporcu Nesrin Olgun Arslan ve Makyaj Sanatçısı Müberya Sağlam’a, Dr. Öğretim Üyesi Ergün Kara, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kefe ve Dreams Talk Kulübü Başkanı Miraç Çelikkaya tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdimi yapıldı. Konferans toplu olarak hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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