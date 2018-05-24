OKÜ’de hizmet içi eğitim

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ), idari personellere, “Kurumsal Siber Güvenli Kullanıcı Eğitimi”, “Başarılı İletişim”, “Protokol”, “Taşınır”, “Maaş ve Özlük Hakları”, “Satın Alma”, “DMO Alımları” ve “İşçi Maaşları” konulu hizmet içi eğitim verildi. Rektörlük Büyük Salonu ve 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde düzenlenen programlara, çeşitli birimlerden çok sayıda personel katıldı. Devlet Malzeme Ofisi Gaziantep Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürü Mehmet Bayram Uğraş, satınalma Komisyon Başkanı Ergün Özgün, Ön İnceleme Birim Şefi Harun Yılmaz ve OKÜ Bilgisayar İşletmeni Soner Keskin tarafından DMO satın almalarının güvenliliği, işlemlerinin basit ve risksiz olduğu ile Devlet Malzeme Ofisi E-Satış Portalı’nın kullanımı ve avantajları anlatıldı. “Taşınır” başlıklı hizmet içi eğitim de ise OKÜ Ayniyat Saymanı Ali Kemal Özcan tarafından Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Programının Kullanımı hakkında detaylı görsel ve yazılı sunumlar verilerek Taşınır Kayıt Yetkililerinin sorumlulukları ve yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı. “İhale” başlığında Şef Osman Aksay ve Şef Mahir Kurt, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasların belirtildiği 4734 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgiler verdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk’ün oturum başkanlığında Hizmet içi eğitim programı kapsamında gerçekleşen “Protokol” ve “Başarılı İletişim” başlıklarındaki oturumlarda da Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. M. Hamil Nazik, İletişimde başarının bir unsurunun da nezaket ve protokol kurallarını bilmek olduğuna, toplumsal davranış kurallarına, çalışma yaşamında ve günlük yaşamda davranışa örnekler verdi. Hizmet içi eğitim programları kapsamında işçi maaşları hakkında ise bilgiler sunulup, sürekli İşçi kadrosuna atanların Onaylı Puantaj cetvelleri, Maaşı, Brüt Ücret Sigorta Primi İşçi Payı, İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı, Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Kesintiler Toplamı Asgari Geçim İndirimi hakkında bilgi verildi. Maaş ve Özlük Hakları hakkında da verilen eğitimde Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Modülünde, Personel Maaş İşlemleri, Kişi Borcu ve Emekli Keseneği işlemlerinin aşamaları, veri girişi ve bu konularda yaşanan sorunların çözümleri belirtildi. Eğitim programları sonunda oturum başkanları tarafından eğiticilere Teşekkür Belgesi takdim edildi. Genel Sekreter Yardımcısı V. Ve Hizmet İçi Eğitim Komisyon Üyesi Necati Gök, 2018 -2019 eğitim öğretim döneminin başlaması ile hizmet içi eğitime devam edileceğini sözlerine ekledi.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye