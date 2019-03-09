OKÜ’de ‘Kadına Yönelik Şiddet’ Konferansı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ), Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, ‘Kadına Yönelik Şiddet’ konulu konferans düzenlendi. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Rektörlük Büyük Salonda yapılan programa Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Osmaniye İl Sağlık İl Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Derya Atik, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Serap Durucan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Konferansın düzenlenmesinde iş birliğinin önemine değinen OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ise kadına şiddeti minimum seviyeye indirene kadar çalışmaları sürdüreceklerini belirtirken, Rektör Türk ise paydaşlarla işbirliğini önemsediklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Elif Merve Şahin “Kadına Yönelik Şiddet” başlıklı sunumu yaptı. Ardından OKÜ Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serap Taşkaya ise Türkiye’de yaşanan kadın cinayetlerinden örnekler vererek konuştu. Sunumlar sonrasında Dr. Elif Merve Şahin ile Öğretim Üyesi Serap Taşkaya katılımcıların sorularını yanıtladı.Konferansın sonunda konuşmacılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

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