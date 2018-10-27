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OKÜ’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ Programı142 defa okundu

kategorisinde,27 Eki 2018 - 14:57 tarihinde yayınlandı
OKÜ’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ Programı

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu program düzenlendi. Konferans Salonunda, Valiliğin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Osmaniye Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü birlikteliğinde düzenlenen programda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yarımcısı Ekrem Bora ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Serap Durucan birer açılış konuşması yaptı. İki gün boyunca süren programda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Mekanizmalar”, “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklarında sunumlar yapıldı. Eğitimler sonunda, katılımcılara “Katılım Belgesi Takdim Töreni” gerçekleştirilerek program sona erdi.

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