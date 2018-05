OKÜ’de Kariyer Koçluğu eğitimi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, öğrencilere yönelik olarak Uluslararası ICF onaylı “Kariyer Koçluğu” Eğitim Semineri gerçekleştirildi. İİBF Günleri kapsamında düzenlenen seminere İstanbul ve Adana başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden Profesyonel Koçlar eğitim vermek üzere katıldı. Yaklaşık 300 öğrenci ve 16 Profesyonel Koç ile gerçekleştirilen Kariyer Koçluğu eğitim seminerine fakülte öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdi. Zaman zaman renkli konuşmalara sahne olan eğitim programında davetli olan Koç’lar ve fakülte öğrencileriyle oldukça keyifli bir eğitim gerçekleştirildiği kaydedildi. OKÜ Mezunlar Derneği Üyesi Nihal Büyükköşker’in konuşmasıyla başlayan seminerde OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından House of Human Şirket Sorumlusu ve Yönetici Koçu Funda Ant,Profesyonel Koç Hakan Sayar ve OKÜ Mezunlar Derneği üyesi Ömer Güven’e plaket ve seminere katılan tüm profesyonel Koçlara ise teşekkür belgesi takdimi yapıldı. Organizasyonu yürüten OKÜ İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kara , öğrencilere daha faydalı olabilmek için ciddi bir hazırlık yaptıklarını belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz bu eğitim semineri ile öğrencilerimizi güçlü yönlerini keşfetmeye ve bu farkındalıkla geleceklerini şekillendiren eylem adımlarını planlamaya devam ettik. Organizasyonumuz çok başarılı geçti. Eğitime katılan tüm öğrencilerimi kutluyorum ve hepsini tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. Eğitim sonunda bir konuşma yapan OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise kariyer eğitiminin önemine vurgu yaparak, sözlerine şu şekilde devam etti: “Şüphesiz hepinizin geleceğe ilişkin hayalleri, beklenti ve umutları bulunmaktadır. Bu konuda sizlere ilk söyleyeceğim şey, hayatınız boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda mutlaka insan haklarına saygılı, vicdan ve adalet sahibi bireyler olarak hareket etmenizdir. Ülkemizde 15-24 yaş aralığında 13 milyon civarı gencimizin bulunduğu düşünüldüğünde, çalışma hayatında sizleri ön plana çıkartacak bilgi ve donanıma da sahip olmanın önemi açıkça görülmektedir. Bu nedenle kendinizi yetiştirmeye yönelik her fırsatı ve her konuyu mutlaka en iyi şekilde değerlendirin. Olaylar karşısında sorgulayıcı olun, kendinize güvenin, başarısızlık karşısında umutsuzluğa kapılmayın, daima nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünün.” Konuşmaların ardından plaket ve Teşekkür Belgesi takdimi gerçekleştirildi. Programın son bölümde ise çekilişle 20 adet taşınabilir şarj cihazı ve 50 adet usb bellek öğrencilere dağıtıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE