OKÜ’de Kurumsal Siber Güvenlik Eğitimi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından, akademik, idari personel ile öğrencilere yönelik, Kurumsal Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi verildi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını OKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Necati Gök yaptı. Eğitimin sadece üniversitede yapılmadığını ifade eden Necati Gök, “Teknolojinin nimetlerini hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Teknolojiye de günümüzde de bir saldırı olursa ne yapmamız gerektiğini anlatan bir eğitim programı olması hasebiyle de bu eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi. Daha sonra Bilgi İşlem Daire Başkanı Kadir Uludağ, Siber Güvenlik, Kurumlara yönelik siber riskler, siber güvenlik ihlalleri, iş gruplarına yönelik siber riskler, siber güvenlikte fiziksel güvenlik ve önemi, e posta, mobil cihaz ve uygulamalarının güvenirliği, kablosuz ağ güvenilirliği, sosyal medya güvenirliliği ve hassas verileri nasıl korumalıyız başlıklarında katılımcılara bilgiler aktardı. Eğitimin sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Necati Gök, Bilgi İşlem Daire Başkanı Kadir Uludağ’a eğitim dolayısıyla Üniversitemiz tarafından hazırlanan Teşekkür Belgesi’ni takdim etti.

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