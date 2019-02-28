OKÜ’de, Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları semineri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları” ve “Rosetta Stone Online Dil Eğitim Aracı” başlıklı eğitim semineri düzenlendi. Kütüphane Konferans Salonu’nda yapılan programa, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Seminer, EBSCO veri tabanı temsilcisi Uğurcan Özkan tarafından verildi. Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları seminerinde, tüm elektronik veri tabanlarına ve basılı kaynaklara erişim, tam metin akademik ve hakemli dergi makaleleri, e-kitaplar, tezler, vaka çalışmaları, basılı kaynaklar ve farklı doküman türleri için tek giriş noktası, Web of Science ve Scopus atıf indekslerindeki makaleler ve atıf sayıları, detaylı daraltıcılar ile hedefe yönelik araştırma, otomatik olarak kaynakça oluşturma ve bibliyografik yönetim programları, entegrasyon, e-kitapların online kullanımı ve indirilmesi ile dergi arama anlatıldı. “30 Farklı Dil Kütüphanede” seminerinde ise konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerini, insanların doğal öğrenme yollarını kullanarak geliştirilen Rosetta Stone Online Dil Eğitim Aracı tanıtıldı. Seminerlere katılımın yoğun olmasından dolayı katılımcılara sertifikalarının ileri bir tarihte OKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından dağıtılacağı belirtildi. Daha sonra seminer katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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