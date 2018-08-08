OKÜ’de Mek-Sis Projesi çalışmalarında sona gelindi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde de, mekânsal planlama ve kullanım pratiklerini değiştirmek, verimliliği odağına alan bir yaklaşımı hayata geçirmek amacıyla “Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis)” projesi hayata geçiriliyor. Kamu kaynaklarının kullanımında verimsizliğe yol açan sorunlara çözüm üretmek amacıyla 2015 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, Kalkınma Bakanlığı uzmanları tarafından tasarlanan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’nün işbirliğinde gerçekleştirilen “Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi” 2017’nin Nisan ayında sonuçlandırıldığı belirtildi. Proje ile yükseköğretim mekânlarının fonksiyon bazında nasıl sınıflandırılacağı, mekânların ve mekâna ait iç ortam durumunun hangi metrik standartlar temelinde ölçülmesi gerektiği bilgisi üretilip, Türkiye’ye özgü bir envanter sistemi geliştirildi. Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi kapsamında üretilen yöntemsel bilginin Türkiye çapında uygulamasını gerçekleştirmek ve üniversitelerde mekân yönetimi anlayışında verimliliği odağa alan bir değişimi gerçekleştirmek amacıyla Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından Mek-Sis tasarlanarak uygulamaya konuldu. Bu kapsamda OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Süleyman Demirel Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Erdal Aydemir, OKÜ Genel Sekreter Yardımcısı V. Necati Gök, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İnci Makal, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Filiz Aksoy ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Kadir Uludağ ve teknik personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Mek-Sis ile ilgili izlenilecek yol haritası belirlendi.

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