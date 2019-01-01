OKÜ’de “Mekke’nin Fethini Anma Programı”

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Genç Gönüller Kulübü tarafından, “Mekke’nin Fethini Anma Programı ve İlahi Şöleni” başlıklı etkinlik düzenledi. İlahiyat Fakültesi Amfisi’nde ki program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan yaptığı açılış konuşmasında, “Fetih’in anlamı açmaktır. Bu açmanın içerisine çok şey koyabiliriz. Biz Müslüman’ca yaşarken gönlümüzü İslam’a açmamız gerekiyor. Önce biz kendi kalbimizi fethetmeliyiz. Kalbimizi fethetmedikçe başka insanları fethetme gibi bir lüksümüz olamaz. İslam bize ne diyor; öğrenmek, öğrendiğimizi yaşamak, yaşadığımızı başkasına aktarmayı istiyor. Öğrendiğimiz şeyleri kalbimizi fethederek başkalarına açıp o bilgileri içerisine nakşetmemiz gerek. Bu da yaşamakla mümkün.” diye konuştu. Daha sonra kürsüye gelen Genç Gönüller Kulübü Başkanı Oğuzhan Ulaşlı, Genç Gönüller Kulübü’nün kurulduğu günden bugüne kadar olan faaliyetlerini anlatarak bu faaliyetlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Ulaşlı konuşmasının son bölümünde ise kulübün başkanlığını İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Ömer Karakurt’a bıraktığını açıkladı. Konuşmaların ardından İlahi Sanatçısı Hanifi Gökhan sahne aldı.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye