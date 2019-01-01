MENÜ
Bugün: 01 OCAK 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 91.270
DOLAR 5,2729
EURO 6,0275
ALTIN 217,46
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

OKÜ’de “Mekke’nin Fethini Anma Programı”108 defa okundu

kategorisinde,01 Oca 2019 - 14:38 tarihinde yayınlandı
OKÜ’de “Mekke’nin Fethini Anma Programı”

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Genç Gönüller Kulübü tarafından, “Mekke’nin Fethini Anma Programı ve İlahi Şöleni” başlıklı etkinlik düzenledi. İlahiyat Fakültesi Amfisi’nde ki program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan yaptığı açılış konuşmasında, “Fetih’in anlamı açmaktır. Bu açmanın içerisine çok şey koyabiliriz. Biz Müslüman’ca yaşarken gönlümüzü İslam’a açmamız gerekiyor. Önce biz kendi kalbimizi fethetmeliyiz. Kalbimizi fethetmedikçe başka insanları fethetme gibi bir lüksümüz olamaz. İslam bize ne diyor; öğrenmek, öğrendiğimizi yaşamak, yaşadığımızı başkasına aktarmayı istiyor. Öğrendiğimiz şeyleri kalbimizi fethederek başkalarına açıp o bilgileri içerisine nakşetmemiz gerek. Bu da yaşamakla mümkün.” diye konuştu. Daha sonra kürsüye gelen Genç Gönüller Kulübü Başkanı Oğuzhan Ulaşlı, Genç Gönüller Kulübü’nün kurulduğu günden bugüne kadar olan faaliyetlerini anlatarak bu faaliyetlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Ulaşlı konuşmasının son bölümünde ise kulübün başkanlığını İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Ömer Karakurt’a bıraktığını açıkladı. Konuşmaların ardından İlahi Sanatçısı Hanifi Gökhan sahne aldı.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ