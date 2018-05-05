OKÜ’de ‘Osmanlıda Din ve Devlet İlişkisi’ Paneli

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Tarih Topluluğu tarafından, “Osmanlıda Din ve Devlet İlişkisi” başlıklı panel düzenlendi. OKÜ 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde ki programa Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ün yanı sıra, dekan, öğretim görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Kurt ve Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aktan “Osmanlıda Din ve Devlet İlişkisi” başlığında sunumlarını yaparken panelin moderatörlüğünü ise OKÜ Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Güher yaptı. Din ve Devlet ilişkilerinin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ebru Güher, “Toplumsal yapının iki önemli unsuru olan Din ve Devlet, bunların ilişkileri tarihte en fazla tartışılan konu olmuştur ve olmaya da günümüzde devam etmektedir. Günümüzde bu iki konuyu anlayabilmemiz için geçmişte bu iki ifade Türkler için ne ifade ettiğini, nasıl yorumlandığını, gündelik hayata olan etkisini, hukuki alanda nasıl yer aldığını, kişi ve devlet ilişkisini nasıl şekillendirdiğini göz önünde tutmamız gerekmektedir. Bu önemli konuyu anlayabilmemiz açısında bu paneli düzenledik.” diye konuştu. Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Kurt ise “Biz Tarihçiler olarak belgeye bakarız. Bizim tarafımız yoktur. Tarihin bütün şahsiyetleri, aktörleri bizim nazarımızda eş değerdir. Birini diğerine tercih etmeyiz. Tercih sebebi sadece ve sadece yaptığı hizmetlerdir. Bir Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve bir Mustafa Kemal Atatürk gibi bu millete bu devlete hizmet etmiş ve hizmet getirmişlerse elbette ki tarihteki yerini alır. Bizde onları takdir ederiz.”dedi. Yılmaz Kurt, Osmanlı tarihinin dünyanın en güzel ve en şanslı tarihlerinden olduğunu belirterek, “Çünkü en çok belgesi olan Osmanlı tarihidir. Tarihçilerimizin büyük bir çoğunluğu bu yüzden Osmanlı tarihini inceler. 623 yıllık Osmanlı Devletinin henüz daha yüzde 15’ini inceleyebilmişizdir. Osmanlı hakkında gerçekleri tam anlamıyla henüz bilmiyoruz. Osmanlı arşivi tam anlamıyla tasnif edilmedi. Belgelerin tamamı ortaya çıkmadı ama elimizde bir Fatih Kanunnamesi, Osmanlı Kanunnameleri var. Bu kanunnameler üç türlüdür. Birincisi padişahın bizzat düzenlediği Kanunname-i Ali Osman denen kanunnamedir. İkincisi eyalet ve sancak kanunnameleri olurken üçüncüsü ise daha küçük işler için kullanılmış kanunnamelerdir.” dedi. Panelin sonunda konuklar tarafından kitap çekilişi gerçekleştirildi. Ardından, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Eyüp Tel, panelin konuşmacıları Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Kurt’a ve Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aktan’a günün anısına Teşekkür Belgesi, plaket ve hediye takdimi gerçekleştirdi.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye