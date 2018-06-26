OKÜ’de Temel Harita Bilgisi ve CBS Uygulamaları Eğitimi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü yürütücülüğünde düzenlenen “Temel Harita Bilgisi ve CBS Uygulamaları” başlıklı eğitim projesinin tanıtımı yapıldı. Rektörlük Büyük Salonda yapılan ve 4005 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen projenin açılış programına OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Öcal, Üniversitenin farklı bölümlerinden akademisyenler ile farklı illerden çok sayıda davetli katıldı. 25 Haziran 2018 tarihinde OKÜ’de başlayan ve 29 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek eğitim projesinin açılış konuşmasını projenin yürütücülüğünü yapan Harita Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuri Erdem yaptı. Erdem, 5 gün sürecek eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleşeceğini belirterek, gelecek için harita sloganı ile yürütecekleri eğitim projesinde amacın doğada yön bulma, pusula kullanımı, harita üzerindeki özel işaretlerin anlamı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları, harita yapım, üretim ve ölçüm aşamalarının ve gerekli olan temel bilgilerinin, arazi ve büro ortamında teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesinin olduğunu ifade etti. Açılış konuşmasından sonra Rektör Prof. Dr. Murat Türk ise harita Mühendisliği bölümünün Üniversitenin gözbebeği konumunda olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerin ve akademisyenlerimizin farklı alanlarda başarı gösterebileceklerini düşünüyorum. TÜBİTAK destekli bir projenin Üniversitemizde olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. TÜBİTAK’ın Üniversitemizle işbirliği yapması bizi zirve yarışında daha yukarılara taşıyacağından kuşkum yok. Biz bir araya gelerek birlik olursak başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bu anlamda bu projeyi hayata geçiren akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE