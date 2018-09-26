OKÜ’de TÜBİTAK 4000’li Programlar Tanıtıldı

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4000’li Programlar Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Rektörlük salonundaki programda konuşan TÜBİTAK İl Temsilcisi ve OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Aysun Uğur, daha önce Osmaniye’nin TÜBİTAK temsilciliğinin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülmekte olduğunu, bu yıl ise ilk defa kendisi tarafından sürdürüleceğini ifade etti. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Aysun Uğur, “TÜBİTAK’ın Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanında yenilikçi yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurumdur.” dedi. Uğur, “4006 projeleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında 5 ila 12. sınıf öğrencilerinin okullarında görevlendirilmiş proje öğretmenlerinin eşliğinde bilimle tanışma proje hazırlama proje yazma ve projeyi gerçekleştirip sunma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik projelerdir. Bu bağlamda 4006 projelerinin tanıtım toplantısını ise il genelindeki Okul Müdürleri ve okul proje yöneticisi öğretmenlere yönelik olarak yapacağız.” dedi. TÜBİTAK 4000’li Programlar Tanıtım Toplantısında TÜBİTAK Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ataç, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki Bilim ve Toplum Müdürlüğü tarafından yürütülen 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4007– Bilim Şenlikleri çağrılı programların başvuru koşulları ve değerlendirme kriterlerine yönelik bilgi aktardı. Toplantının sonunda TÜBİTAK Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ataç, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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