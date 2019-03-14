OKÜ’de uluslararası araştırma laboratuarı kuruldu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi Binasında kurulan, “İleri Akışkanlar Mekaniği PIV Laboratuvarı” sanayi temsilcilerinin katılımı ile açılışı yapıldı. OKÜ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, İleri Akışkanlar Mekaniği PIV. Laboratuvarı Sorumlusu Bahçe Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe açılış konuşmasında,”Enerjide biz söz sahibi olmak istedik. Uluslar arası araştırma anlamında ilk çıkış noktamız da bu olmuş oldu ve üniversitemizin ilk uluslararası araştırma laboratuvarını kurduğunu ve bu sürecin tamamlanmasında Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Coşkun Özalp ile Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENERMER) Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan’ın katkıları olmuştur.” dedi. Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Coşkun Özalp ise Türkiye’de çok az sayıda kurulu olan bu laboratuvarın ileri akışkanlar mekaniği konusunda araştırmaların yürütülmesi için olmazsa olmazlardan birisi olduğunu belirtti. Uluslararası alanda geçerli çalışmaların yürütülmesi için gereken bir laboratuar olduğunu ve iş dünyasından da Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında desteklerini beklediklerini ifade eden Özalp, “Ar-Ge projeleri için ekip olarak işbirliğine hazırız” dedi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Öcal ise konuşmasında “Biz bu laboratuar ile güç kazanmış olduk. Daha ileri düzeyde araştırmalar yapabileceğiz. İş dünyası ile ilişkilerimizi de artırabilmeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrasında laboratuvarın açılışı Rektör Prof. Dr. Murat Türk öncülüğünde katılımcılar tarafından yapıldı. Açılış sonrasında OKÜ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, İleri Akışkanlar Mekaniği PIV. Laboratuvarı Sorumlusu ve Bahçe Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe, laboratuar hakkında teknik bilgileri verdi. Yanıktepe, PIV sisteminin, temel akışkanlar dinamiği konusundaki araştırmalardan, ürün geliştirme ve optimizasyon çalışmalarına kadar birçok alanda iç ve dış akış incelemelerinde kullanıldığını belirtti. Daha sonra katılımcılara Araştırma Görevlisi Mustafa Söyler tarafından laboratuardaki cihazın nasıl çalıştığı ile ilgili bir de deneme yapıldı. Açılış, katılımcıların onuruna verilen kokteyl ile sona erdi. Programa, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet, Tosçelik, ABC Deterjan Fabrikası, Emta Kablo Merkezi ARGE temsilcileri, Mim-mak Makine ve Emsal Kuruyemiş temsilcileri ile Ticaret Odası üyeleri katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE