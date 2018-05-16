OKÜ’de Yağlı Boya ve Karakalem Sergisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) yağlı boya ve karakalem sergisi düzenlendi. Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi tarafından Karacaoğlan Yerleşkesi’nde açılan, Yağlı Boya ve Karakalem kursu öğrencilerin hazırladığı eserler Kütüphane binası fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Üniversiteli öğrencilerin ilgi gösterdiği kursa 20 kişi katıldı. İki grupta gerçekleşen kurs Kasım 2017 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında yapıldı. Kurs sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan 53 yağlıboya, 30 adet karakalem çalışması iki gün boyunca sergilendi. Kursiyerlerin çizdiği karakalem ve yağlı boya tablolarının bulunduğu sergiyi gezen OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Tabloları ve sergiyi beğendiğini belirterek kursiyerlerle sohbet etti. Sergi gezisinde Rektör Prof. Dr. Murat Türk’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Ulukanlı, Dr. Öğretim Üyesi Behçet Dündar, Genel Sekreter Yardımcısı V. Necati Gök, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İ. Savaş Dündar ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Tijen Aktaş ise karakalem ve yağlıboya kursuna büyük ilgi olduğunu belirtti.

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