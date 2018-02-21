OKÜ’de “Yüksek Onur ve Onur Belgesi” takdim töreni

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İlahiyat Fakültesi “2017-2018 Güz Dönemi Yüksek Onur ve Onur Belgesi Takdim Töreni” Rektörlük Büyük Salonu’nda gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi Güz Dönemi’nde 61 öğrenci Yüksek onur ve 111 öğrenci ise Onur Belgesi almaya hak kazandı. Tören, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İbrahim Aydın tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti, daha sonra saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. OKÜ Rektörü ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Türk, “İlahiyat Fakültemizi güçlendirme çalışmalarımızın yanında inşaatına da son hızla devam ediyoruz. Fakültemizin inşaatındaki çalışmalarda yol aldıkça Karacaoğlan Yerleşkemize ayrı bir renk kattığını gözlemliyoruz. Bu törende Yüksekonur ve Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin karşısında olmaktan da ayrı bir heyecan duyduğumu, onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sorunlarınızı biliyorum. 8 Yıldır Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ndeyim. Derdimiz size daha iyi bir hizmet ve çalışma alanları sunabilmek. Gözlerinizdeki ışıltının Üniversitemizden mezun olduktan sonra da devam edeceğine inanıyorum” dedi. Rektör Türk, konuşmasında Merkez Kütüphanenin çalışma saatlerini de yenilediklerini söyledi. Murat Türk, “Kütüphanemizin 24 saat açık olmasa bile bugün saat 24:00’e kadar açık olması bana ayrı huzur ve gurur veriyor. İnşallah en kısa zamanda Merkez Kütüphanemizin 24 saat açık olması için yeterli insan kaynağını temin edip bu hayalimi gerçekleştireceğim. Hayallerimden bir tanesi buydu ve bunu başarabilirsem ne mutlu bana. Çünkü bu hizmet, öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle birlikte tüm araştırmacılara büyük bir hizmet olacaktır. Tabi bu noktada kütüphanemizin bu seviye gelmesinde emeği olanlara çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Yüksekonur ve Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini takdim etti. Daha sonra tören, Onur ve Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerle Rektörlük Binası önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE