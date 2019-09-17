Okul bahçesine otağ kuruldu

Osmaniye Merkez Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine otağ çadırı kuruldu. Bu sayede öğrenciler, öğle arasında rahat ve konforlu bir ortamda yemek yiyebiliyorlar. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, kurulan Yörük Çadırı’nda öğrencilerle birlikte yemek yedi. Albak, ziyaret kapsamında okul müdürü Abdullah Erdem’den bilgi aldı. Erdem, okulun tekli eğitim vermesinden dolayı okul bahçesine Yörük çadırının kurulduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin öğle arasında rahat ve konforlu bir ortamda yemek hizmeti almalarını amacıyla böyle bir hizmetimiz oldu.” dedi. Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise okul müdürünün yapmış olduğu çalışmayı ve kurulan Yörük Çadırından dolayı tebriklerini ileterek, “Öğle arasında evlerine gitmek istemeyen evlatlarımız için güzel ve yerinde bir çalışma olduğunu belirtmek isterim. Böylelikle hem öğrenci velilerimizin hem de öğrencilerimizin yemek hizmetine daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi sağlanmış oldu.Bu bağlamda emeği geçenlere teşekkür ederim.” diye konuştu. Daha sonra Yörük Çadırında dağıtılan öğle yemeğine katılan Müdür Albak, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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