Okul güvenliği toplantısı yapıldı

Osmaniye’de, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya; Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, okul müdürleri ile okul aile birliği temsilcileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Birimi İl Koordinatörü Mehmet Ekiz, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Okan Atıl ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Astsubay Çavuş Ayşenur Karaman tarafından okul güvenliği hakkında yapılan çalışmalar ile planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Toplantı sonunda konuşan Vali Coşkun, toplantının 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci, öğretmen ve tüm eğitim camiasının huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi için alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızdan arkadaşlarımız geçmiş yıllarda aldığımız ve bu yıl alacağımız tedbirlerle ilgili bilgi verdiler. Okullarımızın güvenliğine hem İçişleri Bakanlığımız hem de Milli Eğitim Bakanlığımız özel bir önem veriyor. Özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun bizzat bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu ve okullarımızın güvenliğine çok önem verdiğini belirtmek isterim.” diye konuştu. Geçtiğimiz yıl ilimizde alınan tedbirlerle eğitim öğretim yılının güven ve huzur içerisinde tamamlandığını ifade eden Vali Coşkun, “Bu toplantımızda, okul müdürlerimiz ve okul aile birliği başkanlarımızın okullarımızın güvenliği konusunda tespit etmiş olduğu aksaklıklar varsa görüşlerini almak ve bu konuda istişarede bulunmak istiyoruz. Böylece daha önceki yıllarda eksik ya da aksayan durumları ortadan kaldırmayı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde tamamlamasını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi. Toplantının son bölümünde okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları görüş ve önerilerini dile getirdiler. Vali Ömer Faruk Coşkun, katılım ve katkılarından dolayı toplantıya katılan herkese teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.

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