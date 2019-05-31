İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla ilan edilen “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında, Osmaniye İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İl genelinde bulunan okul önlerinde “Önce Yaya” işaretlemeleri yapıldı. Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliğin tüm vatandaşlara duyurulması ve sürücülere bu konuda davranış kazandırılması, bu anlamda bir farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı kaydetti. Genel Sekreter Bolat, “Bilindiği üzere Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, trafik polisi ve ışıklı trafik işareti olmayan yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde, kavşaklarda öncelik artık yayalarımızın. Bütün sürücülerin bu geçit ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlayarak, eğer yaya varsa durması ve yayalara öncelikli olarak yol vermeleri amaçlanmıştır. Türkiye’de her yıl yaklaşık 1700 yaya vatandaşın trafik kazalarında vefat ettiği tespit edilmiştir. Bu kazaların önlenmesi, yayaların huzur ve güven içerisinde trafikte yer alabilmeleri için bu farkındalık çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sorumluluk sahamızda ihtiyaç doğrultusunda sürdürülecektir.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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