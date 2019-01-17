Okul sporları basketbol şampiyonası sona erdi

Osmaniye’de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün, ‘Okul Sporları’ faaliyet programında yer alan yıldız ve genç erkekler, genç kızlar basketbol şampiyonası sona erdi. Tosyalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmalara, öğrenci ve veliler büyük ilgi gösterdi. Yıldızlar ve gençler kategorisinde 33 okul takımı 390 sporcu ile katılım sağladı. Şampiyonada, Yıldız Kızlar Kategorisinde; Özel Osmaniye Ender Ortaokulu birinci olurken, 2’nci Cebelibereket Ortaokulu, 3’üncü Özel Bilge Atabey Ortaokulu ve 4’üncü ise Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu oldu. Yıldız Erkekler Kategorisinde de Özel Bilge Atabey Ortaokulu birinci, Özel Osmaniye Doğa Ortaokulu 2’nci, Özel Osmaniye Bilim Ortaokulu 3’üncü, Özel Osmaniye Ender Ortaokulu ise 4’üncü oldu. Genç Kızlar Kategorisinde; Özel Osmaniye Ender Anadolu Lisesi 1’inci olurken, 2’nci Özel Biltepe Anadolu Lisesi, 3’üncü Kadirli Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi oldu. Genç Erkekler Kategorisinde; TOBB Osmaniye Fen Lisesi 1’inci olurken, Özel Osmaniye Ender Anadolu Lisesi 2’nci, Atatürk Anadolu Lisesi 3’üncü ve Özel Osmaniye Doğa Anadolu Lisesi 4’üncü oldu. Tamamlanan müsabakaların ardından derece elde eden takımlara Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Tertip Komitesi ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından kupa ve madalya takdim edildi.

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