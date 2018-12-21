Okul Sporları Basketbol Şampiyonlarına ödül

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün, Okul Sporları faaliyet programında yer alan genç erkekler ve genç kızlar basketbol şampiyonası sona erdi. Tosyalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmalara öğrenci ve veliler büyük ilgi gösterdi. 13 takım 156 Sporcunun katılım sağladığı il şampiyonasında derece elde eden takımlar, Tosyalı Spor Salonu Tesis amiri Ali Kaynar, Okul Sporları Tertip Komitesi ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımları ise şöyle: Genç Kızlar A Kategorisinde; Özel Osmaniye Ender Anadolu Lisesi birinci, Özel Biltepe Anadolu Lisesi ikinci ve Kadirli Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Genç Erkekler A Kategorisinde ise TOBB Osmaniye Fen Lisesi birinci, Özel Osmaniye Ender Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü ve Özel Osmaniye Doğa Anadolu Lisesi i ise 4’üncüoldu.

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