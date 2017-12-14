Okul sporları gençler futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi

Osmaniye’de, okul sporları faaliyet programında yer alan okullar arası genç kızlar ve genç erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Karşılaşmalar 39 okul ve 470 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Spor Salonu’nda yapılan ve çekişmeli geçen maçların ardından genç kızlar kategorisinde birinci Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Osmaniye 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, üçüncü Osmaniye İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, erkekler kategorisinde ise İl birincisi 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci Kadirli Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi üçüncü Düziçi Fen Lisesi ve dördüncü Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi takımı oldu. Kızlarda birinci olan Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erkelerde ise 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okullar arası Grup Müsabakalarında Osmaniye’yi temsil edecek. Oynanan final maçları sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Arif ÖzsarıOkul Sporları Şube Müdürü Ahmet Ocakoğlu ve Okul Müdürleri tarafından verildi. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 2017-2018 yılı okul sporları kapsamında yapılan Futsal İl birinciliği müsabakalarda takımların göstermiş oldukları performans ve başarıdan dolayı tebrik ettiğini belirterek, “Burada başarı elde eden takımlarımız29-31 Aralık 2017 Tarihleri Arasında Adana’da yapılacak olan grup maçlarında ilimizi temsil edecekler kendilerine başarılar diliyorum. Bu müsabakalarda emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize, sporcularımıza ve sporcularımızdan desteklerini esirgemeyen velilerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.

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