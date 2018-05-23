Okul sporları hokey gençler Türkiye birinciliği başladı

Osmaniye’de, Okul Sporları Hokey Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fakıuşağı Mahallesindeki açık hokey sahasında oynanan müsabakalarda, 11 ilden 14 kız ve erkek takımı mücadele ediyor. 5 gün sürecek müsabakaların ilk karşılaşması Gaziantep ve Konya hokey takımları arasında gerçekleşti. Türkiye Birinciliği karşılaşmalarında erkekler kategorisinde Gaziantep, Malatya, Zonguldak, Amasya, Kahramanmaraş ve Erzurum takımları yer alırken kızlar kategorisinde ise Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muğla, Konya, Ordu takımları olmak üzere 260 sporcu mücadele edecek. Kız ve erkeklerde ilk dört sırayı alan takımlar Türkiye şampiyonu olarak ilerine kupayla dönecek.

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