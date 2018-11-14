Okul sporları toplantısı yapıldı

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 Okul Spor faaliyetlerini planlamaya yönelik, okul sporları bilgi yönetim sistemiyle ilgili toplantı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Osmaniye Valiliği Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Tekdemir Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Okul Sporları İl Temsilcisi Altan Tufan ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı. Beden eğitimi öğretmenlerine okullardan katılımın kolaylıkla yapılabilmesi için yapılan toplantıda Okul Sporları Yönetim Sistemi, talimatları ve diğer kurallar hakkında bilgiler verildi. Verilen bilgilerin ardından toplantı soru cevap ve beden eğitimi öğretmenlerinin sorunlarını, ihtiyaçlarını dile getirme usulünde devam ederek sona erdi.

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