Okula Kayıt Parası Alınması Suçtur

Okullara kayıt dönemi başlıyor ama yine ‘’kayıt parası’’ ile ilgili şikayetler gelmeye başladı. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Bu ülkede zorunlu eğitim var, devlet okulları durumu olan olmayan herkese eşit şartlarda imkanlar sunup onları hiçbir ücret almadan okutmak zorundadır.

Kayıt parası alınması mevzuata da aykırıdır. Şöyle ki,

1-Anayasa’nın 42. madde hükmüne göre: “İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.”

3-İlköğretim ve Eğitim Kanunu 2. madde: “İlköğretim, ilköğretim kurumlarında verilir. Öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, devlet okullarında parasızdır.”

3- Milli eğitim temel kanunu 16. madde: ‘Öğrenci velileri bağış yapmaya zorlanamaz’

Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 28. madde hükmü: “Taraf Devletler… İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler.”

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili genelgeleri de bu yönde olup okullarda kayıt yapılırken para alınması, velilerin bağış yapmaya zorlanması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumla karşılaşan veliler Kaymakamlıklara, Valiliklere, Milli Eğitim Bakanlığına, BİMER ve CİMER’e hatta Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapabilir, Milli Eğitim Bakanlığının çağrı merkezi Alo 147’yi arayarak sözlü olarak da şikayette bulunabilirler. Kayıt parası alan veya zorla bağış yaptıranlar hakkında disiplin soruşturmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılıklarca da ceza soruşturması açılmalıdır.

Av. Ahmet SALGUT www.ahmetsalgut.com