Okula yeni başlayacak örgenciler için Psikososyal Destek Birimi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde, okula yeni başlayacak öğrenciler ve aileleri için psikososyal destek birimi hizmet vermeye başladı. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, okulların açılması ile birlikte eğitime yeni başlayacak çocuk ve ailelerinin karşılaştıkları kaygıları gidermek adına bir çok çalışma yapılmakta olduğunu ifade eti. Sağlıklı Hayat Merkezinde, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte okula yeni başlayacak ilkokul ve anasınıfı öğrencisi çocuklar için Psikososyal Destek Biriminde Çocuk Gelişimci danışmanlık hizmeti vermekte olduğunu kaydeden Öznavruz, “Okula ilk kez başlayacak çocuklarda görülen okula uyum ile ilgili yaşanacak sorunlar, korku ve kaygı durumları, çocukla birlikte ailenin de yeni döneme adapte olması ile alakalı olarak sorunların çözümü amacıyla Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezinde Psikososyal Destek Biriminde Çocuk Gelişimci hizmet vermektedir.” dedi.

AİLELER HANGİ DURUMLARDA ÇOCUK GELİŞİMCİYE BAŞVURABİLİR

Dr. Hasan Öznavruz, ailelerin hangi durumlarda çocuk gelişimciye başvurabilecekleri noktasında ise şunları kaydetti: “0-18 yaş arası normal gelişim gösteren, gelişimsel risk altında olan veya özel gereksinimi olan bireylere yönelik davranış problemleri; Parmak emme, Tırnak yeme, Alt ıslatma, Yeme sorunları, Yaygın gelişimsel bozukluk, Özel öğrenme güçlüğü, Otizm, Dil ve konuşma bozuklukları, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Okula başlama, İnternet, bilgisayar, telefon bağımlılığı konularında çocuklar için danışmanlık hizmeti alabilirler. Ayrıca normal gelişim gösteren çocuklar ve ailelerine yönelik sunulan hizmetler kapsamında;0-3 yaş döneminde altışar aylık periyotlarla,3-6 yaş döneminde yılda 1 kez olmak üzere ücretsiz gelişimsel değerlendirme testleri için Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezine başvurarak 0328 812 00 60 nolu telefon numarasından randevu alabilirler.”

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