Okullar arası futsal müsabakaları sona erdi

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birlikte düzenlenen liseler arası ‘Futsal İl Birinciliği’ müsabakaları sona erdi. 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası genç kızlar ve genç erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakalarına kızlarda 13 erkeklerde ise 21 okul takımı katıldı. Merkez Spor Salonu’nda yapılan maçlara 34 okuldan 360 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından genç erkekler kategorisinde; birinci Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi, ikinci Şehit Mehmet Karcatilki Anadolu Lisesi, üçüncü 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, dördüncü ise Kadirli Özel Çukurova Anadolu Lisesi oldu. Genç Kızlar kategorisinde ise; birinci Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi, ikinci Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi, üçüncü Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dördüncü ise Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve okul idarecileri tarafından takdim edildi. Kızlarda birinci olan Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi ve erkeklerde Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi grup müsabakalarında Osmaniye’yi temsil edecek.

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