Okullara Pembe Konteynır

Kadirli Belediyesi tarafından okullara özel hazırlattırılan ve rengi de pembe olan Çöp Konteynırlarını dağıtmaya hazırlanıyor.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, anaokulu ve ilk okullara dağıtacak çöp konteynırlarının hazır olduğunu söyleyerek şunları kaydetti;

” Daha temiz bir Kadirli için çalışıyoruz. İlçemiz büyüdükçe kirlilikte o kadar artıyor. Belediye olarak temizlik konusunda seferberlik ilan ettik. Ekiplerimiz 7/24 ilçemizi temizlemeye çalışıyorlar. Bir yandan da yeni konteynırlar yerleştiriyoruz. Okullarımızda çocuklarımıza çöp atma noktasında farkındalık yaratmak için pembe konteynır uygulamasını devreye koyduk. Özel hazırlattığımız bu kontyenırlarımızı okullara dağıtımına başladık. Anaokulu ve İlkokullara vereceğimiz bu konteynırlarımız farkındalığımızın hedefine ulaşmasını sağlar. Sağlıklı yaşam temiz Kadirli sloganı doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.