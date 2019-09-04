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OKÜ’lü 30 Öğrenci, Nevşehir DHM’de yaz stajlarını tamamladı112 defa okundu

kategorisinde,04 Eyl 2019 - 15:27 tarihinde yayınlandı
OKÜ’lü 30 Öğrenci, Nevşehir DHM’de yaz stajlarını tamamladı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarının teknik bölümlerinde okuyan 30 öğrenci, yaz stajlarını Nevşehir Devlet Hava Meydanlarında tamamladı. OKÜ’de eğitim ve öğretim gören öğrencilerin, edindikleri bilgileri pekiştirmeleri ve işyerindeki üretim süreci ile yeni teknolojileri tanımaları için 2018-2019 eğitim öğretim yılında Nevşehir Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’nde staj imkânı sağlandı. Bu kapsamda, OKÜ Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarının teknik bölümlerinde okuyan 30 öğrenci yaz stajlarını Nevşehir Devlet Hava Meydanlarında yaparak iş tecrübesi edindiiler. Mühendis adayı ve teknik öğrenciler, OKÜ’nün girişimleri sonucunda gerçekleşen yaz stajından memnun olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e ve Nevşehir Devlet Hava Meydanları yönetimine teşekkür ettiler.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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