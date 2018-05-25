Okuma yazma kurslarının ilk mezunlarına sertifika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Osmaniye’de açılan kurslar ilk mezunlarını verdi. Kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikaları Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi tarafından verildi. Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Müdürü Vedat Güngör de yer aldı. Osmaniye, Ertuğrul Gazi ve Ülkü İlkokulunda düzenlenen sertifika törenlerine katılan Vali Coşkun, ilk olarak okul bahçesinde kendisini karşılayan küçük öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okuma yazma kurslarının düzenlendiği sınıfları ziyaret eden Coşkun, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Vali Coşkun’un ziyareti sırasında, kursiyerler şiirler okudular. Tüm kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Coşkun, “Kursiyerlerimiz, okuma yazma kurslarına gerek ailelerinden, gerek sosyal hayatlarında fedakârlıklar göstererek devam ettiler ve bugün azimli çalışmalarının sonucunu aldılar. Kursiyerlerimizin emeklerinin karşılığını göreceklerine, bundan sonraki yaşamlarının daha da kolay olacağına inanıyorum. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. Programın devamında eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi ile İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından verildi. Osmaniye İlkokulu’nda 17 kursiyer, Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda 29 kursiyer ve Ülkü İlkokulu’nda 25 kursiyer sertifika aldı. Okuma yazma öğrendikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, daha önce alışveriş yaparken, dolmuşa binerken, hastaneye gittiklerinde okuma yazma bilmedikleri için zorlandıklarını, şimdi böyle bir zorluk yaşamadıklarını ifade ederek, “Devlet büyüklerimize bu kursları düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Allah, emeği ve katkısı olan herkesten razı olsun.” dediler.

Haber: İbrahim Emül – OSMANİYE