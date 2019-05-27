OKÜSEM Kursiyerlerine sertifika

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜSEM) tarafından düzenlenen, ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemleri, HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 9001, Enerji Yönetimi ve ISO 50001 kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan törende açılış konuşması yapan OKÜSEM Müdürü Doç. Dr. Adnan Bozdoğan, “Sektördeki her bir firmanın büyüyerek, gelişmesi ve sonunda başarıya ulaşması için mutlaka kaliteli üretim yapması gerekiyor. Kaliteli üretim içinde mutlaka standartlara uygun üretim yapması, standartları firmasına uygun hale getirmesi şarttır. Bunları göz ardı eden firmaların büyüyüp, gelişmesi başarılı olması düşünülemez. Biz de OKÜSEM olarak ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemleri, HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 9001, Enerji Yönetimi ve ISO 50001 kurslarını düzenledik. Belge almaya hak kazananları tebrik ediyorum.” dedi. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise konuşmasında, “Biz bir aileyiz ve birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda OKÜSEM tarafından düzenlenen kursları önemsiyorum ve bu kurslara katılan kursiyerlerin de daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizler bizlerin gönül elçileri olacaksınız. Gittiğiniz yerlerde, yaptığınız işlerde hep OKÜ’yü anlatacaksınız. Böylece birbirimizin değerini ve kalitesini arttıracağız.” dedi. Daha sonra kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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